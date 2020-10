Regering bruger nødretstilstand for at lukke smitteramt Madrid

Spaniens regering har fredag aktiveret en nødretstilstand for at kunne foretage en delvis nedlukning af Madrid.

Regeringen handler, efter at en domstol har afvist myndighedernes indgreb.

Den regionale leder i Madrid, Isabel Diaz Ayuso, kalder den delvise nedlukning af Madrid for ulovlig, overdreven og katastrofal for den lokale økonomi.

Mange af de 3,8 millioner mennesker, der er berørt i Madrid og ni byer i oplandet, udtrykker forundring og vrede.

Men situationen er alvorlig i regionen. Her er de sidste to uger registreret 723 smittede med covid-19 per 100.000 indbyggere. Det er et ekstremt højt antal.

I sommer advarede Danmark mod rejser til lande, der havde 30 smittede per 100.0000.

Diaz Ayuso siger, at hun ønsker mere skræddersyede løsninger, så der kan laves forskellige regler for de enkelte bydele i Madrid.

En domstol holdt torsdag et møde med hende og gav hende ret i, at regeringens nedlukning går for langt. Det kom som en stor overraskelse for regeringen.

Derfor griber Sanchez' regering nu til at aktivere en nødretstilstand.