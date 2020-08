Regering betaler halvdelen af briternes café-regning med succes

Flere og flere briter vender tilbage til Storbritanniens restauranter og caféer, efter at regeringen er begyndt at betale en del af regningen.

Det viser et nyt studie publiceret mandag.

Det nye regeringsinitiativ ved navn "Eat Out to Help Out" gælder mandag til onsdag i hele august. Her tilbyder regeringen at betale 50 procent af prisen per person på måltider op til 82 kroner på pubs, caféer og restauranter.