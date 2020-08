Regerende parti i Japan skal stemme om Abes efterfølger

Lederen af LDP ventes næsten fuldkommen sikkert at kunne overtage premierministerposten på grund af partiets flertal i parlamentets underhus.

Den tidligere forsvarsminister Shigeru Ishiba er i befolkningen det meste populære valg som Abes efterfølger. Det viser målinger.

Men Ishiba, som er en åben kritiker af Abe, kan få det svært, da ledende kabinetssekretær Yoshihide Suga ifølge lokale medier står til stor opbakning internt i LDP.

Det japanske folk vælger ikke sin leder direkte igennem afstemninger. I stedet vælger medlemmer af parlamentet en premierminister, som typisk er fra det regerende parti.

Afgående Abe talte mandag lokal tid i telefon med USA's præsident, Donald Trump. De to lovede hinanden, at landene vil bevare et godt forhold efter premierministerens afgang.

- Han ønsker, at Trump kan være tryg ved, at den politiske retning med at styrke den japansk-amerikanske alliance forbliver uændret, siger Akihiro Nishimura, talsmand for den japanske regering.

Ifølge Nishimura talte de to ledere i telefon i sammenlagt 30 minutter tidligt mandag japansk tid.

Trump kaldte under opkaldet Abe for "den bedste premierminister i Japans historie", oplyser en talsmand for Det Hvide Hus.