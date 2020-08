Redningshold i Beirut kæmper i nattetimerne med manglende strøm

En stor eksplosion efterlod tirsdag eftermiddag dele af Libanons hovedstad, Beirut, i ruiner og har indtil nu kostet 78 mennesker livet og såret omkring 4000.

Mange personer savnes stadig, og redningsarbejdere har natten til onsdag travlt med at lede efter overlevende blandt murbrokker og ødelagte bygninger.

Men deres arbejde bliver besværliggjort af, at der mange steder i Beirut ikke er noget elektricitet.

Det siger Libanons sundhedsminister, Hamad Hassan, til nyhedsbureauet Reuters.

- Der er stadig mange savnede. Folk spørger myndighederne efter deres kære, og det er svært at lede om aftenen, fordi der ikke er noget elektricitet. Vi står over for en ægte katastrofe og har brug for tid til at vurdere omfanget af skaderne, siger Hamad Hassan.

En dyb økonomisk krise i Libanon betyder, at mange steder i landet kun modtager mellem to og tre timers strøm om dagen.

Det berettede den amerikanske avis Washington Post om i en artikel om landets svære økonomiske situation for et par uger siden.

Her kom det også frem, at et fly i sidste måned måtte afbryde en landing i Beiruts lufthavn, fordi lysene på landingsbanen gik ud.

Trafiklysene i hovedstaden er også stoppet med at virke ifølge avisen.

Libanons økonomi er ligesom mange andre landes blevet ramt særdeles hårdt af den globale coronapandemi, men allerede inden pandemiens begyndelse var landet i store økonomiske problemer.

Valutaen i Libanon har således mistet omkring 80 procent af sin værdi siden oktober, og landet har i årevis kæmpet med høj arbejdsløshed, stor fraflytning og massiv gæld.

Tilbage i april beregnede Den Internationale Valutafond (IMF), at Libanons økonomi er på vej til at skrumpe med 12 procent i 2020.

Situationen har blandt andet gjort, at fødevarer som brød er blevet en mangelvare i landet, mens essentiel medicin er begyndt at forsvinde fra apotekernes hylder.

- Libanon er ikke længere på kanten af kollaps. Økonomien i Libanon er kollapset, sagde Fawaz Gerges, der er professor i internationale relationer ved London School of Economics, til Washington Post 19. juli.

Libanon har de sidste mange år været kendt som et relativt stabilt land i Mellemøsten, men den økonomiske situation truer med at kaste landets 5,4 millioner indbyggere ud i kaos.

Ifølge Washington Post er den økonomiske krise resultatet af årtiers dårlig økonomisk ledelse, korruption og overforbrug.