Redningshelikopter styrter ned i Arkansas - tre omkommet

Helikopteren var på vej til et hospital i den østlige del af staten, da den styrtede ned i et landområde.

Ingen patienter var om bord på helikopteren, da den styrtede ned.

Årsagen til styrtet er endnu ukendt og efterforskes af de føderale myndigheder.

Ifølge sherif i Arkansas County Todd Wright har et vidne fortalt, at helikopteren mistede kontrollen omkring klokken 19.55 søndag aften lokal tid.

Helikopteren styrtede ved en dæmning i nærheden af Lodge Corner, der ligger 84 kilometer sydøst for Little Rock.

Ofrene er en 46-årig pilot, en 61-årig sygeplejer og en 26-årig paramediciner.

- Vi er alle knust og dybt bedrøvede over det tragiske tab af disse værdsatte kolleger og venner. Vi vil fortsætte med at forsøge at trøste besætningens familier og alle vores ansatte, siger Dustin Ross, direktør for Pafford Air One, der står bag den luftbårne redningstjeneste.

Den føderale luftfartsmyndighed (FAA) har indledt en efterforskning af ulykken.

Ifølge FAA havde piloten på helikopteren en pletfri journal og havde aldrig tidligere været ude for uheld eller andre problemer.

Sherif Todd Wright oplyser, at der i området har været "ekstremt mange gæs" i år.

De amerikanske transportmyndigheder har tidligere slået fast, at et helikopterstyrt ud for Louisianas kyst i 2009 skyldtes et sammenstød med en høg. Styrtet kostede otte mennesker livet.

En repræsentant for FAA siger, dog at myndigheden ikke vil spekulere i, hvad årsagen til søndagens ulykke kan være.