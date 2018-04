Rederier skeler frygtsomt mod kæmpernes toldkrig

Handlen af varer mellem USA og Kina er enorm, og al trafikken sker over vand. Derfor er transporten af varer mellem USA og Kina et af de absolut vigtigste markeder for de danske rederier.

- En handelskrig mellem de danske rederiers to største markeder er dybt bekymrende, skriver direktør i interesseorganisationen Danske Rederier Jacob K. Clasen i en kommentar.

Handelskonflikten mellem USA og Kina er eskaleret voldsomt de seneste døgn.

Tirsdag aften varslede USA straftold på over 1300 kinesiske varegrupper, og onsdag formiddag svarede Kina igen med at varsle straftold på 106 varegrupper.

Ifølge Danske Rederier har Kina og USA samlet en eksportværdi på 38,5 milliarder kroner eller næsten en fjerdedel af rederiernes samlede marked.

- Det her kan hurtigt eskalere, så stadig flere typer af varer bliver ramt. Det risikerer at sætte sig negative spor i verdenshandlen og dermed ramme de danske rederier og virksomheder, skriver Jacob K. Clasen.

Hos Danmarks største rederi, A.P. Møller - Mærsks Maersk Line, holder man da også skarpt øje med situationen. Maersk Line har over 600 containerskibe, der sejler fragt verden over.

- At flytte sig væk fra et åbent, regelbaseret system for verdenshandlen vil have negative effekter for den økonomiske aktivitet i industrier og lande, der er afhængige af verdenshandel.

- Vi advarer imod alle udviklinger i den retning og opfordrer politiske beslutningstagere til at træffe fornuftige beslutninger, skriver Maersk Line i en kommentar til udviklingen.

Rederiet skriver, at fragt over Stillehavet, der ligger mellem USA og Kina, står for 16 procent af klodens containerfragt.

- Mange af de varegrupper, som USA har på sin liste, skal sandsynligvis stadig importeres, fordi det er svært at forestille sig, at der bliver opbygget nye industrier, siger aktieanalytiker hos Alm. Brand Michael Friis Jørgensen til Ritzau Finans og fortsætter:

- Så der vil stadig blive flyttet varer, men det er mere spørgsmålet om hvor fra og på hvilke ruter.

Analytiker Morten Imsgard fra Sydbank vurderer, at Mærsk og konkurrenterne umuligt kan undvige toldstriden, hvis den udvikler sig yderligere:

- Containerindustrien bliver fanget som gidsel i en sådan handelskrig, og det er stort set umuligt at lægge sig i læ nogle steder, hvis det eskalerer.