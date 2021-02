Redaktør om Trump-frifindelse: Han har partiet i et jerngreb

Det viser nemlig, at han har et stærkt tag i partiet, og han er stadig en vigtig faktor, vurderer Anders Agner, der er chefredaktør på netmediet kongressen.com.

Agner hæfter sig blandt andet ved, at republikanske senatorer, der givetvis havde lyst til at få Donald Trump dømt for at have opildnet til oprør i forbindelse med stormløbet mod Kongressen i januar, alligevel stemte imod at dømme ham.

- Vi står med den anden rigsretssag mod Trump på et år, og begge gange er det endt med, at republikanerne har lagt en jernring om ham.

- Trump har fortsat stor indflydelse på partiet, og han har det i et jerngreb. Selv senatorer, der havde lyst til at stemme imod ham, gjorde det modsatte, siger Anders Agner.

Chefredaktøren bemærker dog også, at syv republikanske senatorer stemte for at få den tidligere præsident dømt, og det er forskellen fra den første rigsretssag mod Trump.

- Det fortæller, at det ikke har været en helt samlet republikansk gruppe, som har håndteret det her. Men det ændrer ikke på, at der var lang vej fra 7 til 17, og dermed er det endt med det forventede udfald, siger Anders Agner.

Syv republikanske senatorer stemte imod partiets tidligere præsident. Det var Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse og Pat Toomey.

Hvis Trump var blevet kendt skyldig, kunne Senatet med et simpelt flertal have frataget ham muligheden for at stille op til endnu et præsidentvalg.

- Det er ikke aktuelt nu. Han har muligheden for at stille op igen, og det har han luftet, at han godt kunne finde på.

- På den korte bane tror jeg, vi kommer til at høre mere til ham og folkene omkring ham. Om det betyder et politisk comeback, det er for tidligt at sige, siger Anders Agner.

57 medlemmer af Senatet stemte for at dømme Trump, mens 43 stemte imod.

Der kræves to tredjedeles flertal blandt de 100 medlemmer i Senatet for at dømme Trump. Derfor havde demokraterne, der alle stemte imod Trump, brug for 17 republikanske stemmer.

Kort efter at resultatet af afstemningen var en realitet, har Donald Trump udsendt en erklæring, som antyder, at han ikke har tænkt sig at slippe politik.

- Vores historiske, patriotiske og smukke bevægelse "to Make America Great Again" er kun lige begyndt, udtaler han.