Redaktør: Trumps håndtering af protester øger splittelse i USA

- Præsidentens vigtigste rolle er at være en forsonende faktor, som prøver at dæmpe gemytterne og gyde olie på vandene.

- Det gør Trump ikke. Han står klart på den ene side og retter kritik af den anden, lyder det.

Anders Agner vurderer, at særligt to ting vil komme til at fylde meget op til og under valgkampen.

Det ene er raceproblematikken, som er blevet antændt, efter at en sort mand mistede livet under en hårdhændet anholdelse mandag i sidste uge.

Det andet er spørgsmålet om lov og orden.

- Vi ser ikke kun fredelige protester, men også voldsomme optøjer, og det er kommet i fokus på især republikanske platforme.

- Lov og orden respekteres ikke, så præsidenten må sætte hårdt ind for at opretholde det. Det vil vi især komme til at høre Trump og republikanerne tale om, siger Anders Agner.

Han forklarer, at man endnu ikke kan se, at protesterne har indflydelse på opbakningen til Trump.

- Der er ingen tvivl om, at vælgere, som i forvejen ikke kan lide Trump, synes, at han håndterer det fuldstændig horribelt.

- Tilsvarende synes de mennesker, som gjorde ham til præsident, at han har ret i at sætte hårdt mod hårdt.

- Han er endnu længere væk end nogensinde fra at være en samlede faktor. Han har aldrig været hele USA's præsident.

Anders Agner vurderer, at Joe Biden, som med al sandsynlighed bliver Demokraternes præsidentkandidat og dermed Trumps konkurrent, vil bruge situationen til at mobilisere folk mod præsidenten.

- Det er den store øvelse for Biden i det hele taget: Han skal have vælgerne op af sofaen og hen for at stemme Trump ud af Det Hvide Hus.

- Bidens grundpointer i de her dage er: "Trump er uegnet som præsident, og krisesituationen viser, at han ikke er sit ansvar bevidst, så nu må han væltes", siger Anders Agner.

Kampen om at blive USA's næste præsident kulminerer 3. november.