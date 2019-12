Redaktør: Svært at afsætte Trump trods rigsretssag

Selv om den amerikanske præsident, Donald Trump, skal stilles for en rigsret, så skal han formentlig ikke frygte at blive afsat som en konsekvens deraf.

Han begrunder sin vurdering med, at der i Senatet skal være totredjedeles flertal for at afsætte præsidenten.

Og da republikanerne sidder på godt halvdelen af pladserne i Senatet, vil det betyde, at en række republikanere skal vende Trump ryggen, og det vil næppe ske.

- Processen herfra er rimelig givet, al den stund at Republikanerne bliver ved med at sige, at de vil beskytte ham.

- Det vil sige, at selv om rigsretssagen nu formelt set kommer til at køre i Senatet, så er sandsynligheden for, at han bliver fjernet som amerikansk præsident meget lille, siger Anders Agner.

Natten til torsdag dansk tid stemte et flertal i Repræsentanternes Hus for at stille den amerikanske præsident for en rigsret. Det sker for magtmisbrug og modarbejdelse af Kongressen.

Rigsretssagen mod Trump sker på et tidspunkt, hvor der allerede er taget godt hul på næste års amerikanske præsidentvalg.

Ifølge Anders Agner kan sagen mod Trump ende med at falde ud til hans fordel i forhold til at fastholde sine kernevælgere.

- Det kan godt ende med, at de mennesker, der stemte på Trump i 2016, vil være endnu mere ivrige for også at gøre det i 2020, fordi han bruger den her sag til at mobilisere dem, siger Anders Agner.

Samtidig ser redaktøren en mulighed for, at Demokraterne kan komme til at tabe stemmer til præsidentvalget, hvis Trump som forventet ikke bliver afsat, og Demokraterne derefter fortsætter med at tale om sagen.

- Spørgsmålet er, om de så ikke gør klogt i at lægge sagen bag sig og begynde at kommunikere i højere grad på baggrund af, hvad de selv vil, og hvad de selv står for frem for hele tiden at tale om Trump.

- Den fejl begik de i 2016, og det endte med, at de tabte til Trump. Så hvis man ikke ændrer strategien, så er der en reel mulighed for, at man taber igen i 2020, siger Anders Agner.

Det bliver i januar, at Senatet skal afgøre, hvorvidt den siddende præsident skal fratræde sit embede.