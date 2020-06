Redaktør: Ny Trump-bog får ikke vælgermæssig konsekvens

Den kommer dog ikke til at få konsekvenser for opbakningen til præsidenten.

Sådan lyder vurderingen fra Philip Christian Ulrich, der er udenrigsredaktør på netmediet kongressen.com.

- Det flytter ikke noget vælgermæssigt. Det bekræfter folk i det, de allerede antog, siger han.

Der er i bogen flere opsigtsvækkende episoder fra Boltons tid under Trump.

Blandt andet skulle præsidenten ved et møde i 2019 have bedt Kina om hjælp til sikre ham genvalg.

Når bogen alligevel ikke vil få betydningen for opbakningen til Trump, skyldes det ifølge Philip Christian Ulrich, at den ikke giver et nyt billede.

- Den giver konkrete episoder, men ikke et nyt billede. Vi vidste allerede godt, hvordan tingene fungerer på en rodet måde.

John Bolton var national sikkerhedsrådgiver i omkring halvandet år, inden han blev fyret i september 2019.

Det skete efter store udenrigspolitiske uenigheder med Trump.

Det betyder, at der kan være en grad af hævnmotiv i den nye bog, vurderer Philip Christian Ulrich.

- Han og Donald Trumps vej skiltes i hvert fald ikke på mindelig vis.

- Så der er sandsynligvis smurt lidt tykt på. Det er set gennem Boltons øjne, og det skal man selvfølgelig have med, når man læser bogen, siger han.

Bogen med titlen "The Room Where It Happened" - på dansk "Rummet, hvor det skete" udkommer tirsdag.

Allerede inden har den dog været stor mediedækningen - blandt andet fordi det amerikanske justitsministerium har først at stoppe udgivelsen.

Det skyldtes, at den menes at indeholde hemmeligstemplede oplysninger.

Det anerkendte en domstol lørdag. Men da hundredtusindvis af eksemplarer allerede var spredt, afviste den at nedlægge forbud.