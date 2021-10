Redaktør: Noma og Geraniums sejr får betydning for madscenen

Restauranterne Noma og Geraniums kåring som henholdsvis nummer et og to ved World's 50 Best Restaurants er historisk for den danske madscene.

- Jeg kan ikke sætte ord på, hvor meget det betyder. Den situation, at vi både har nummer et og nummer to i år, er jo en situation, man næsten ikke kan tillade sig at drømme om, siger han.

Han mener, at de to restauranters succes også får betydning for andre toprestauranter i landet.

- De mennesker der går højt op i mad, vil flokkes hertil fra nær og fjern.

- Det har den effekt, at når de kommer til København og har rejst den halve verden rundt, så tager de jo ikke hjem igen på andendagen. Så vil de prøve resten af de rigtig gode restauranter i Danmark, siger han.

I 2019, hvor prisuddelingen senest blev afholdt, blev Noma nummer to, mens Geranium blev nummer fem.

Derfor er Bent Christensen ikke meget overrasket over de to restauranters placering, men betegner det stadig som et drømmescenarie.

- Det er helt eventyrligt, og det er lige før, at man skal knibe sig selv i armen for at tro, at det virkelig er rigtigt, at vi er så begunstigede i Danmark, siger han.

Nomas succes skyldes ifølge redaktøren kreativitet og en evne til at forny sig.

- Noma kan se på råvarer på en helt anden måde end andre har gjort det. De bruger råvarer, som andre måske slet ikke tror, kan være en råvare, der kan transformeres til noget spiseligt, der giver glæde og vellyst.

- Det er ikke samme effekt, man får første gang man kommer, som man får anden gang. Det er utrolig vigtigt, siger han.

Han fremhæver, at Geranium og Noma er to vidt forskellige restauranter, der dog har kreativiteten til fælles.

- Geranium har formået at lave en mere traditionel restaurant end Noma.

- Man ser nogle råvarer, der transformerer sig på en tallerken på en måde, så man føler, at man spiser lidt af kokken, siger Bent Christensen.