Redaktør: Mueller-høring gav ikke afklaring om mulig rigsret

I tre og en halv time forsøgte både demokrater og republikanere i Repræsentanternes Hus onsdag at vende og dreje deres spørgsmål til den tidligere særlige anklager Robert Mueller, så han kunne fremme deres sag for eller imod USA's præsident, Donald Trump.

Men det lykkedes for Mueller at slippe uden om, vurderer redaktør på netmediet Kongressen Anders Agner.

- For det første så vi en Robert Mueller, der gjorde, hvad han kunne for at vise, at han ikke havde tænkt sig at blive spændt for hverken det ene eller andet partitog, siger Agner.

- Det var også en Robert Mueller, der i flere omgange havde svært ved at skjule, at det ikke var den måde, han helst havde tilbragt en julidag i Washington.

Robert Mueller stod i spidsen for den efterforskning, der skulle undersøge Ruslands indblanding i præsidentvalget i 2016.

I april afleverede han sin rapport efter at have sendt en række sigtelser for blandt andet falske vidneudsagn til både russiske statsborgere og tidligere Trump-rådgivere.

Rapporten afviste dog, at den daværende kandidat Donald Trump samarbejdede med Rusland.

Fordi USA's justitsministerium har en intern politik om, at siddende præsidenter ikke kan sigtes, valgte den særlige anklager slet ikke at tage stilling til, om Trump kunne tiltales for at lægge hindringer i vejen for efterforskningen.

Det har efterladt spørgsmålet om, hvorvidt demokraterne ønsker en rigsretssag svævende lidt i luften. Og her bragte Muellers vidneudsagn intet nyt, vurderer Anders Agner.

- Vi vidste på forhånd, at Mueller ikke ville afvige fra det, der stod i rapporten. Og han holdt sig meget stringent til den, siger han.

Flere demokrater i Repræsentanternes Hus, hvor en rigsretssag ville blive åbnet, har udtrykt ønske om en sådan sag. Men gruppen er splittet.

Og umiddelbart bragte onsdagens vidneudsagn ikke mere klarhed over sagen ifølge Anders Agner.

- Jeg synes ikke, at vi er rykket tættere på. Måske er vi endda rykket lidt længere væk. Den rygende pistol mangler fortsat. Den var ikke i Muellers rapport, og den kom ikke i dag, siger han.