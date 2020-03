Redaktør: Buttigiegs exit giver Biden tiltrængt rygstød

38-årige Pete Buttigieg klarede sig strålende i starten i kampen om at blive kandidat for Demokraterne, da han ved vælgermøderne i Iowa tog den første valgsejr. Det fulgte han op med en anden plads i New Hampshire. De store resultater er dog udeblevet ved de efterfølgende valg.

Foto: Scott Olson/Ritzau Scanpix