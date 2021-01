Redaktør: Biden vil styre bagland med tvivl om rigsretsdom

Den nye amerikanske præsident, Joe Biden, har kastet sig ud i et forsøg på et psykologisk spil, når han offentligt siger, at han tvivler på, at Donald Trump bliver dømt i en kommende rigsretssag.

- Han prøver at spille en presbal i retning af Det Republikanske Parti og sige, at de burde gøre det, han mener, er det rigtige. Nemlig at dømme Trump. Men det forventer han ikke, de gør. Så det er et forsøg på at spille et psykologisk spil.

Desuden er det for at forventningsafstemme med Bidens bagland, fordi alt i øjeblikket tyder på, at den tidligere præsident bliver frikendt for at opildne borgere inden stormløbet på Kongressen 6. januar, mener Agner.

Det skyldes, at det kræver to tredjedeles flertal blandt medlemmerne i Senatet at dømme Trump.

50 af de 100 medlemmer er republikanere, mens de øvrige enten er demokrater eller stemmer med demokraterne.

Samtlige demokrater, uafhængige samt mindst 17 republikanere skal altså stemme for at dømme præsidenten, for at han kan kendes skyldig.

Anders Agner - og flere amerikanske medier - kan nævne omkring en håndfuld republikanske senatorer, der ville kunne finde på at stemme for en dom til Trump.

- Men det er klart, at der er langt fra en håndfuld til 17, siger chefredaktøren.

Efter planen begynder rigsretssagen mod Donald Trump 9. februar.

Trump bliver den eneste i USA, der har været stillet for en rigsret to gange. For et år siden var der rejst en sag mod ham for magtmisbrug og for at have modarbejdet Kongressen, men han blev ikke dømt.

Ender det med samme udfald denne gang, bliver det ifølge Anders Agner vand på Trumps mølle.

- Så vil han igen kunne sige, at en gang til har Demokraterne forsøgt at vælte ham, og en gang til er det mislykkedes. Han vil en gang til turnere med, at han blev pure frifundet, og det var en heksejagt, siger han.

Klarer Trump frisag, vil han have mulighed for at stille op til næste præsidentvalg i 2024.

Inden da skal der være midtvejsvalg i USA, hvor en tredjedel af Senatet og alle i Repræsentanternes Hus skal på valg.

Ifølge Anders Agner vil Demokraterne bide mærke i, hvem der under rigsretssagen stemmer imod at dømme, og så vil de bruge det mod de republikanske kongresmedlemmer, når de eksempelvis taler om lov og ret.

- Så vil de bruge lige præcis den situation til at sige: "Kan I huske stormløbet på Kongressen? Vi mente, det skulle have konsekvenser. Det mente denne her kongrespolitiker ikke. Derfor kan I se, at I skal stemme på os", siger han.

Fem personer døde, i forbindelse med at demonstranter trængte ind i Kongressen 6. januar.