Red Barnet vil have børn hjem fra Syrien

Det gør foreningen, efter at flygtningelejre er blevet fanget i Tyrkiets invasion af det nordøstlige Syrien. Tidligere søndag blev lejren Ayn Issa, hvor tusindvis af mistænkte Islamisk Stat-sympatisører sidder, fanget i konflikten.

Save the Children, Red Barnets internationale afdeling, opfordrer Europas regeringer til at få børn og kvinder, der er deres statsborgere, hjem fra det nordøstlige Syrien.

Efter at de kurdiske styrker, der er under angreb, ikke kunne holde styr på lejren, er hundredvis flygtet fra den.

- Hundreder af kvinder og børn med forbindelse til Islamisk Stat er flygtet fra et anneks i Ayn Issa-lejren. Annekset var hjem for 249 kvinder og 700 børn med forbindelse til Islamisk Stat, skriver Save the Children i en udtalelse og fortsætter:

- Rapporter siger nu, at annekset er fuldkomment tømt for udenlandske kvinder, og at maskede mænd på motorcykler cirkler om lejren.

Det kurdiske mindretal medvirkede i kampen mod Islamisk Stat, og tusindvis af tilfangetagne mistænkte medlemmer og sympatisører har siddet i lejre under kurdisk kontrol.

Tidligere har den danske regering meldt ud, at omkring 30 danske børn sad i lejrene. Save the Children advarer imod, at de nu kan forsvinde i det kaos, der er opstået efter Tyrkiets invasion.

En kurdisk talsmand har tidligere sagt, at der var norske og svenske kvinder og børn blandt de flygtede.

- Vi opfordrer igen alle regeringer til at repatriere deres borgere, mens de kan. Muligheden er hastigt ved at forsvinde.

- Vi har fået rapporter om, at myndighederne på stedet har taget nogle af de udenlandske kvinder til andre placeringer, men mange er flygtet og nogle er forsvundet, siger Sonia Kush, Save the Childrens indsatsleder i Syrien, i en udtalelse.