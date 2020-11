Red Barnet med opråb: Stop salg af eksplosive våben

Rapporten - der handler om børn i verdens krigs- og konfliktzoner - konkluderer, at omkring 93.000 børn de seneste ti år er døde eller alvorligt såret i konflikt eller krig. Det svarer til 25 børn om dagen.

- Rapporten har en meget nedslående konklusion. Det er blevet farligere at være barn i krig de seneste ti år, siger Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen.

I rapporten er der fokus på eksplosive våben, som alene i 2019 stod for 37 procent af alle 10.294 drab eller lemlæstelser på børn.

- Eksplosive våben er farlige for alle, men specielt børn. Dels er børn nysgerrige, og kan finde på at samle for eksempel miner op.

- Derudover betyder det faktisk også noget, at børn er små. For de er fysisk tættere på eksplosionen, forklarer generalsekretæren.

I weekenden er der G20-topmøde i Saudi-Arabien, og det er netop de magtfulde nationer, Red Barnet ønsker, tager handling.

- Mødet ligger en dags kørsel fra Yemen, hvor der lige nu udfolder sig en af de værste humanitære kriser mod børn.

- Tænk, hvad verdens 20 mest magtfulde lande kunne udrette, hvis de besluttede sig for, at status quo er uacceptabel, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Selv om rapporten er spritny, er der ikke tal med for 2020. Derfor frygter Red Barnet, at en lignende rapport næste år kan være endnu værre.

- Vi opfordrer verdens regeringer til at sikre, at der er finansiering til at hjælpe udsatte børn, men budgetterne er udsultede på nuværende tidspunkt.

- Det betyder, at børn ikke har adgang til blandt andet sundhedsbehandling, hvis de bliver såret.

- Vi frygter, at budgetterne bliver endnu lavere på grund af covid-19, da bruttonationalproduktet i mange lande falder, siger Johanne Schmidt-Nielsen.