Red Barnet: Fem millioner børn i Afghanistan mangler akut hjælp

Organisationen Red Barnet anslår, at op mod 5,26 millioner afghanske børn har brug for hjælp til at overleve.

Det har længe gået ud over særligt børnene, hvor flere bliver dræbt og lemlæstet.

Sikkerheden i det konflikt- og kriseramte land Afghanistan er gennem de seneste to år forværret.

I 2020 er antallet af børn, der har brug for hjælp, steget med 1,5 millioner i forhold til 2019.

- Vi ser det koblet med naturkatastrofer og tørke, der gør den humanitære krise endnu dybere. Det gør det sværere at sikre børn og familier den hjælp, de har behov for til at overleve, siger Kristine Mærkedahl Jensen

Ifølge katastrofechefen går det hårdest ud over børnene i landet. Det er dem, der er mest skrøbelige i forhold til at omkomme af sult.

Samtidig viser en analyse fra Red Barnet, at to tredjedele af forældrene, der blev spurgt, beretter om, hvordan deres børn er bange for eksplosioner, kidnapning eller vold på vej til skole.

Den daglige vold og uro har indvirkning på børnenes mentale helbred. Konflikten i Afghanistan har også stået på så længe, at børnene ikke kender til andet, forklarer katastrofechefen.

- Det tynger dem rigtig meget, og vi ser, at piger og drenge alt for tidligt skal blive voksne.

- Både drenge og piger, der vokser op i sådan et konfliktområde, er i større risiko for at blive dræbt, lemlæstet, bortført eller blive rekrutteret til væbnede grupper, siger Kristine Mærkedahl Jensen.

Afghanistan har gennem en lang årrække været præget af vold og uroligheder.

Tirsdag blev præsidentvalget afgjort, mere end fire måneder efter at der blev stemt. Valget har været præget af tekniske problemer, uregelmæssigheder og vold.

Afghanistans siddende præsident, Ashraf Ghani, sikrede sig genvalg med et knebent flertal. Han fik 50,64 procent af stemmerne.

I sidste uge var der muligvis et spinkelt håb i forhold til at stilne konflikterne.

USA og den militante bevægelse Taliban indgik fredag en form for kortvarig våbenhvile i form af en aftale om en uges reduktion i volden i Afghanistan.

Syvdagesperioden er endnu ikke indledt.