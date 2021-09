Reagans attentatmand er på vej ud i friheden

Dommeren har dermed godkendt den aftale, der ifølge Reuters er indgået mellem USA's justitsministerium og Hinckleys advokat.

Det var Hinckley, der som en ung mand for 40 år siden forsøgte at dræbe USA's daværende præsident, Ronald Reagan, uden for et hotel i Washington D.C., USA's forbundshovedstad.

Hinckley affyrede seks skud mod præsidenten.

Reagan blev ramt af et skud. En af hans lunger punkterede, men han kom sig forholdsvis hurtigt.

Tre andre mænd blev såret, herunder Reagans pressechef, James Brady, der på grund af attentatet sad i kørestol frem til sin død i 2014.

En politimand blev også såret. Det samme gjorde Tom McCarthy, som blev kendt som den livvagt, der "tog en kugle" for præsidenten.

Han blev ramt i brystet og kom sig senere fuldstændig.

Det var klart for alle, at Hinckley var gerningsmanden. Han gjorde det for at imponere skuespillerinden Jodie Foster, sagde han.

Han var blevet besat af hende efter at have set filmen "Taxi Driver".

Ved retssagen i 1982 sagde et nævningeting, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket.

Så han blev fritaget for straf. I stedet blev han dømt til behandling på et psykiatrisk hospital, og her sad han i mange år.

I 2016 fik han lov at forlade hospitalet i Washington. Han flyttede ind hos sin mor.

Reuters skriver, at det var dommer Paul Friedman, der gav ham lov til at flytte hjem til sin mor, men der var tilknyttet restriktioner.

Han må ikke bevæge sig mere end 80 kilometer væk fra sin nu afdøde mors bopæl i Williamsburg i delstaten Virginia.

Han må ikke eje våben. Der er restriktioner i hans brug af internettet, han må ikke nærme sig en række særlige personer eller deres bopæl.

Det er også dommer Friedman, der har godkendt aftalen mellem Justitsministeriet og Hinckleys advokat.

Tiden fra nu og til juni skal bruges til at holde ekstra øje med, om han nu overholder de restriktioner, han er blevet pålagt, skriver New York Times.

Ikke alle er tilfredse med det.

Patti Davis, datter af Ronald Reagan, skriver i Washington Post, at hun frygter, at Hinckley vil kontakte hende.

- Jeg tror ikke, at John Hinckley føler anger, skriver hun.

Tom McCarthy, manden, der tog en kugle for præsidenten, er lidt tøvende i sin reaktion. Han er ikke blevet orienteret om den forestående løsladelse af myndighederne, siger han til tv-stationen Fox32 i Chicago.

- Jeg har nok ikke haft særlig mange gode, kristne tanker om ham, for han gjorde næsten min kone til enke og mine tre børn faderløse, siger han til Fox32.

- Jeg har ikke hørt fra justitsministeriet i vel 30 år eller mere. Jeg håber, at de gør det rigtige. Men jeg ville vel nok have ønsket, at de havde kontaktet mig for i det mindste at fortælle, hvad de vil gøre og hvorfor.

Efter sin tid som livvagt i Secret Service blev McCarthy politichef i en forstad til Chicago. Han er nu 72 og pensionist.