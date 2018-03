Rasende socialdemokrater får undskyldning fra norsk minister

Norges justitsminister, Sylvi Listhaug, har torsdag fra Stortingets talerstol undskyldt for et indlæg på Facebook, hvor hun beskylder Arbeiderpartiet for at gå mere op i terroristers rettigheder end Norges sikkerhed.

Det er en anklage, der er blevet mødt med rasende kommentar fra Arbeiderpartiet og familier til de mange unge, der blev dræbt af Anders Behring Breivik på den socialdemokratiske ungdomslejr på Utøya.

Listhaug siger, at det aldrig var hendes mening, at hendes indlæg om Arbeiderpartiet på nogen måde skulle kobles med den terror, som Anders Behring Breivik stod bag i Oslo og på Utøya i 2011.

Listhaug er medlem af Fremskrittspartiet. Hun er ud over justitsminister også indvandringsminister og har været en markant fortaler for at stramme Norges indvandrerlove.

Inden hun gik på talerstolen i Stortinget, havde Listhaug på Facebook skrevet en undskyldning. Men det synes mange af Stortingets medlemmer, at hun ikke kunne nøjes med.

- Jeg registrerer, at ikke alle har oplevet dette som en uforbeholden undskyldning. Derfor vil jeg understrege nok en gang, at jeg giver en uforbeholden undskyldning i denne sag.

- Jeg burde ikke have lagt indlægget ud (på Facebook red.), og jeg vil bidrage til en saglig debat i fremtiden, siger hun i Stortinget.

I det oprindelige indlæg på Facebook havde hun postet et billede af stærkt bevæbnede mørke og maskerede mænd, hvor hun skrev:

- AP (Arbeiderpartiet red.) anser terroristernes rettigheder for at være vigtigere end nationens sikkerhed.

Listhaug nægtede i første omgang at undskylde. Men flere norske medier skriver, at statsminister Erna Solberg krævede, at hun skulle gøre det.

Solberg sagde til dansk TV2, at Listhaug var gået over grænsen for en politisk debat.

Socialdemokratisk Ungdom har reageret på sagen ved at erklære Solberg uønsket på dette års sommerlejr på Utøya.

Arbeiderpartiet havde inden Listhaugs undskyldning varslet en mistillidsafstemning i Stortinget.

69 fortrinsvis unge blev dræbt på Utøya af Breivik.