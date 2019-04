Rapport kæder Trump og Rusland sammen - men fælder ingen dom

Men trådene mellem Trump-kampagnen og russerne er ikke nok til at dømme USA's præsident Trump for at have samarbejdet med Rusland.

Sådan lyder nogle af hovedkonklusionerne, efter at den særlige anklager Robert Muellers rapport om mulig russisk indblanding i præsidentvalget i 2016 torsdag klokken 17 dansk tid er offentliggjort.

Rapporten er 448 sider lang, og både amerikanske politikere og medier forsøger torsdag ihærdigt at danne sig et overblik over den omfangsrige rapport.

En række konklusioner fra rapporten blev 24. marts offentliggjort af justitsminister William Barr. Siden har især Trumps politiske modstandere dog ventet i spænding på selv at kunne læse rapportens indhold.

Der har blandt andet været spekuleret i, om Donald Trump skulle have forsøgt at hindre Robert Muellers arbejde.

Rapporten konkluderer ikke, at der har været hindringer fra Trump-lejren.

Den konkluderer dog heller ikke det modsatte.

- Hvis vi efter den grundige undersøgelse kunne fastslå, at præsidenten tydeligvis ikke forsøgte at hindre arbejdet, så ville vi skrive det.

- Men ud fra vores oplysninger og de retlige normer, så kan vi ikke nå frem til den konklusion, lyder det i Mueller-rapporten.

Rapporten inkluderer skriftlige svar fra USA's præsident, Donald Trump. Svarende bliver omtalt som værende "utilstrækkelige".

Mueller-holdet besluttede dog alligevel at undlade at tvinge Trump til at stille op til et interview gennem en stævning, fremgår det af rapporten.

Det fremgår desuden, at Trump i juni 2017 bad sin rådgiver Don McGahn om at ringe til justitsministeren og bede om at få Robert Mueller fyret.

Trump har torsdag selv erklæret rapportens indhold for en stor sejr.

- Jeg har en god dag, lyder det torsdag fra den amerikanske præsident under en tale for en gruppe amerikanske veteraner.