Rapport: Saudisk kronprins godkendte drab på journalist

Saudi-Arabiens kronprins, Mohammad bin Salman, godkendte en plan om at fange eller dræbe journalist Jamal Khashoggi.

Set i lyset af kronprinsens store indflydelse i Saudi-Arabien er det "højst usandsynligt", at drabet kunne have fundet sted, uden at han havde godkendt det, lyder det i rapporten.

Drabet stemmer overens med "kronprinsens støtte til at bruge voldelige tiltag for at gøre kritikere i udlandet tavse", hedder det videre.

Khashoggi, der var saudiarabisk statsborger bosat i USA, havde skrevet kritisk om den måde, som kronprinsen og kong Salman forvaltede deres magt i Saudi-Arabien. Han skrev blandt andet for Washington Post.

Khashoggi blev slået ihjel på Saudi-Arabiens konsulat i den tyrkiske storby Istanbul i oktober 2018.

Inde på konsulatet ventede en saudiarabisk henrettelsesgruppe på ham.

De kvalte ham og skar ham siden i stykker, har den tyrkiske efterretningstjeneste beskrevet.

Tidligere præsident Donald Trump har afvist at offentliggøre den rapport, som Det Hvide Hus nu har lagt frem.

Rapportens konklusioner har været fremme i medierne i de seneste dage.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, siger umiddelbart efter offentliggørelsen af rapporten, at USA nu indfører visumrestriktioner for 76 saudiarabere.

USA vil også indføre sanktioner mod den tidligere næstkommanderende i Saudi-Arabiens efterretningstjeneste, Ahmed al-Asiri, og mod kronprinsens vagtkorps. Det siger en kilde i USA's finansministerium.

Unavngivne embedsmænd siger dog, at der ikke vil blive indført sanktioner mod kronprinsen.

Offentliggørelsen af rapporten er det seneste forsøg fra USA's præsident, Joe Biden, på at få ryddet op i forholdet til Saudi-Arabien.

Den saudiarabiske regering har afvist, at kronprinsen - der reelt er landets leder - var involveret i drabet.

Den olierige nation er en af USA's vigtigste allierede i Mellemøsten. Men ifølge Biden blev forholdet mellem de to nationer til tider lidt for hyggeligt under den tidligere præsident.

Trump kritiserede sjældent Saudi-Arabien for landets menneskerettighedshistorik, krigsførelse i Yemen og andre problemer.

Derfor arbejder Biden på at få kontakten med kongedømmet tilbage til et andet niveau. Det skal "om-kalibreres", har han sagt.

Biden talte torsdag i telefon med Saudi-Arabiens 85-årige kong Salman.

Den 35-årige Mohammad bin Salman har på mange områder allerede overtaget ledelsen af landet.