Rapport: Russiske lejesoldater er på vej til Mali

I Mali er der ved at blive indgået en aftale, som vil tillade, at russiske lejesoldater kommer til landet, hvorved russernes indflydelse i Vestafrika vil blive forstærket.

Den tidligere kolonimagt Frankrig arbejder på at forhindre, at militærjuntaen i Mali indgår aftalen.

Aftalen vil ifølge Reuters' kilder tillade, at private russiske lejesoldater fra Wagner Gruppen opererer i den tidligere franske koloni.

En europæisk kilde og en sikkerhedskilde i regionen siger, at der er mindst 1000 lejesoldater involveret i den aftale, der forhandles om.

To andre kilder mener, at antallet er lavere, men angiver ikke noget antal.

Wagner Gruppen er en privathær af russiske lejesoldater, som blandt andet har opereret i Syrien. Ifølge det amerikanske nyhedsmagasin Foreign Policy har den de seneste syv år været til stede i en række krigszoner og sammenfaldne stater. Gruppens leder kendes under navnet Wagner. Den private hær har i omverdenen fået samme navn.

Fire kilder siger til Reuters, at Wagner Gruppen vil få omkring 10,8 millioner dollar om måneden for dens indsats. En sikkerhedskilde siger, at lejesoldaterne skal træne Malis militær og yde beskyttelse af højtstående ledere og embedsmænd.

Reuters er ikke i stand til at bekræfte antallet af lejesoldater med oplysninger fra uafhængige kilder, ligesom det er uklart, hvordan Wagner Gruppen skal operere.

Wagner Group har ikke kommenteret rapporten.

Frankrig frygter, at russiske lejesoldaters ankomst vil undergrave dets årelange indsats mod terrorisme fra al-Qaeda og Islamisk Stat i Mali og Sahel-regionen i Vestafrika.

Frankrig er ved at trække dets 5000 mand hjem fra regionen for at ændre den sammen med flere europæiske lande.

Frankrigs udenrigsministerium har ikke kommenteret rapporterne, mens en fransk diplomat kritiserer Wagner Gruppens interventioner i andre lande.

Lederne af Malias junta, som tog magten ved et kup i august sidste år, siger, at de ikke har kendskab til aftalen. Russiske ministre har ingen kommentarer.

Hvis den russiske styrke kommer til Mali, vil det kunne styrke Ruslands internationale prestige og indflydelse og styrke landets overordnede indflydelse i Afrika.

Over en halv snes personer med bånd til Wagner Gruppen har tidligere sagt til Reuters, at de udfører hemmelige kampmissioner for Kreml i Ukraine og Libyen.