Rapport: Milliardærer i USA betalte ikke skat i flere år

Rapporten kommer på et tidspunkt, hvor der i Washington er diskussioner om, hvordan man kan foregribe skatteunddragelse hos de mest velhavende personer og selskaber.

Historien kommer fra den journalistiske nonprofitorganisation ProPublica, som har base i New York, skriver AFP.

Den viser, at Amazons stifter og leder, Jeff Bezos, ikke betalte indkomstskat i 2007 og 2011, mens Teslas Elon Musk undgik al indbetaling af skat i 2018.

- Nogle af de rigeste amerikanere "betaler lidt i indkomstskat sammenholdt med deres store rigdomme - sommetider betaler de endda slet ikke noget, skriver ProPublica, som ikke har oplyst, hvordan den har fået adgange til de fortrolige oplysninger om indkomstskat.

Andre, der ikke betalte indkomstskat, er milliardæren og den tidligere New York borgmester Michael Bloomberg, aktivist-investoren og milliardæren Carl Icahn samt den filantropiske finansgigant George Soros.

ProPublica skriver, at milliardærerne ikke har gjort noget ulovligt i deres selvangivelser, men gjorde brug af "skatteundvigelses-strategier, som ikke er til rådighed for almindelige mennesker."

ProPublica, som har til formål at producere efterforskningsjournalistik af almen interesse, skriver, at de superrige også nød godt af en lovgivning, hvor der ikke er klare regler for voksende værdier på aktiver som aktier og ejendomme. Der bliver først opkrævet skat ved frasalg.

Jeff Bezos angiver, at tab på hans investeringer gjorde, at han samlet set ikke havde en indkomst at betale skat af i 2011.

Samme begrundelse kommer fra en talsmand for George Soros om hans manglende skattebetaling i 2016 og 2018.

Michael Bloomberg og Carl Icahn oplyser, at de har betalt alt den skat, de skylder. Det har ikke været muligt for AFP at få en kommentar fra Elon Musk.

Rapporten kommer, få dage efter G7-landene nåede til enighed om en global minimums-selskabsskat på 15 procent. Aftalen betegnes som epokegørende, da den har til formål at lukke forskelle i beskatninger, som udnyttes i nogle af verdens største selskaber.

Finansministrene i G7 mødtes i London lørdag som en del af forberedelserne til et G7-topmøde i Cornwall i det sydvestlige England i den kommende weekend.