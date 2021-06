Rapport: Merkel havde fuld tillid til svindelramt finansvirksomhed

I udkastet til parlamentets rapport rettes der også kritik mod Tysklands finansminister, Olaf Scholz, som får det politiske ansvar for, at det tyske finanstilsyn (Bafin) svigtede i sagen.

Rapporten er udarbejdet af parlamentsmedlemmer fra oppositionen efter flere måneders undersøgelser af sagen. Den er en af de største svindelsager i det tyske erhvervsliv.

Det tyske finanstilsynschef, Felix Hufeld, gik af som leder som følge af sagen. Både Merkel og Scholz har tidligere afvist kritik, som er blevet rejst mod dem i forbindelse med Wirecardsagen.

Udkastet til den 675 sider lange rapport skaber fornyet fokus på sagen få måneder forud for Tysklands forbundsdagsvalg i september.

Socialdemokraten Scholz, som er finansminister og vicekansler, er en af de personer, som kan komme i betragtning som afløser for Merkel i kanslerministeriet. Hun forlader toppolitik denne sommer.

Wirecard, som blev dannet i 1999, begyndte at administrere betalinger for online-hasardspil og for pornografiske hjemmesider, inden det blev etableret som et finansiel teknologisk foretagende.

Wirecard kollapsede sidste år efter omfattende uregelmæssigheder i selskabets regnskaber. Den ene direktør er fængslet, men den anden er forsvundet.

En undersøgelseskommission i Forbundsdagen behandlede sagen i april. Under høringen retfærdiggjorde Merkel sin opbakning til den tidligere finanskoncern i forbindelse med en rejse til Kina i 2019, skriver Flensborg Avis.

- Trods alle meldinger i medierne var der dengang ingen grund til at antage, at der havde fundet alvorlige uregelmæssigheder sted i Wirecard, forklarede Merkel i april til undersøgelseskommissionen.

Hun mente, at Wirecards bestræbelser på at komme ind på det kinesiske marked i sin tid var i overensstemmelse med Forbundsrepublikkens interesser.

- Det er normalt, at den tyske regering og også forbundskansleren støtter tysk erhvervsliv i forbindelse med bilaterale kontakter. Wirecard fik ingen særbehandling under turen til Kina, sagde Merkel i april ifølge avisen.

Wirecard erkendte sidste sommer et hul i regnskabet på 1,9 milliarder euro. Anklagemyndigheden går imidlertid ud fra, at det har været fusket med regnskaberne mindst siden 2015, og at der har været tale om decideret bedrageri. De tvivlsomme regnskaber blev alle godkendt af revisionen uden anmærkninger.

Wirecard var en global betalingsformidler med hovedsæde i Tyskland.