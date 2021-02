Rapport: Luftforurening i megabyer koster tusindvis livet

- Nogle få måneders nedlukning har ikke for alvor dæmpet den gennemsnitlige luftforurening over længere tid, som folk er blevet udsat for, siger videnskabsmand Aidan Farrow fra Greenpeace Forskningslaboratorium ved Exeter Universitet i England.

- Vi har oplevet ændringer i vejtrafikken og også i luftfarten, men de største kilder til luftforurening har stort set fortsat deres drift, som før (nedlukningerne, red.), siger Aidan Farrow.

Hårdest ramt var New Delhi i Indien, der er verdens mest forurenede hovedstad.

Omkring 54.000 dødsfald i byen skønnes at være forårsaget af såkaldt PM2,5. Begrebet dækker over fine partikler på mindre end 0,0025 millimeter.

PM2,5-partikler anses for at være de mest skadelige for helbredet. Ud over at skade hjerte og lunger øger de også risikoen for alvorlige astmaanfald.

I Tokyo i Japan var dødstallet på 40.000 ifølge miljøgruppen, mens de resterende dødsfald er spredt ud på Shanghai, Sao Paolo og Mexico City.

Greenpeace opfordrer på baggrund af de mange dødsfald regeringer til at droppe fossile brændstoffer og investere i vedvarende energikilder.

- Når regeringer vælger kul, olie og gas frem for ren energi, så betaler vi med vores helbred, siger klimaforkæmper Avinash Chanchal fra Greenpeace i Indien ifølge nyhedsbureauet AFP.

Luftforurening er ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) den største enkeltstående miljørisiko for klodens befolkning og menes at være skyld i omkring syv millioner dødsfald om året.

WHO siger, at ni ud af ti personer indånder forurenet luft, som sættes i forbindelse med hjertesygdomme, slagtilfælde og lungekræft, skriver Reuters.