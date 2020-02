Rapport: Hvert sjette barn boede i 2018 i konfliktområder

Tallet er dobbelt så højt som i 1995 og bør ifølge organisationen få regeringer verden over til at gøre mere end i dag.

- Det er rystende, at verden kigger på, mens børn bliver udset som mål, uden at det fører til straf, siger Inger Ashing, direktør for Save the Children.

- Siden 2005 er mindst 95.000 børn blevet dræbt eller lemlæstet, titusinder er blevet bortført, og millioner af børn kan ikke få adgang til uddannelse eller sundhedssystemet, efter at deres hospitaler er blevet angrebet.

Ifølge organisationen er krige generelt blevet mere farlige for børn.

Det skyldes, at unge og børn har en øget risiko for at blive såret eller dræbt, rekrutteret af militære grupper eller udsat for seksuelle overgreb.

Direktør Inger Ashing advarer om, at børns liv vil fortsætte med at blive "ødelagt", hvis ikke der bliver gjort noget, og hvis mange gerningsmænd fortsat slipper for straf.

Tilfælde af "grove krænkelser" mod børn er steget med 170 procent siden 2010, står der i rapporten ved navn "Stop the War on Children".

Børn i Afrika er blandt dem, der er mest påvirket. Her bor 170 millioner i krigszoner.

Dog er der en højere andel af børn, som er påvirket i Mellemøsten, hvor næsten hver tredje boede i et konfliktområde i 2018.

For enkeltlande står det værst til i Afghanistan, som er efterfulgt af Den Centralafrikanske Republik, Den Demokratiske Republik Congo, Irak og Mali.

De forskellige trusler, som henholdsvis drenge og piger står overfor, er blevet analyseret i rapporten.

- Piger har en langt højere risiko for at blive udsat for seksuel eller andre former for kønsbaseret vold samt barneægteskab, tidlige ægteskaber og tvungne ægteskaber, står der i rapporten.

- Drenge er i langt højere grad udsat for drab og lemlæstelse, bortførelser og rekruttering, tilføjes det.