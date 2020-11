Rapport: Australske soldater har dræbt civile i Afghanistan

Der er beviser for, at australske soldater har begået 39 ulovlige drab i Afghanistan.

Chefen for Australiens forsvarsstyrke, general Angus John Campbell, fortæller, at rapporten har fundet beviser for, at 25 australske specialstyrker har dræbt fanger, landmænd og andre civile.

- Generalinspektøren har fundet, at der er troværdige oplysninger til at underbygge 23 hændelser, der omfatter påståede ulovlige drab på 39 mennesker begået af 25 australske specialstyrker, hovedsageligt fra Special Air Service Regiment, siger general Angus John Campbell på et pressemøde i Canberra torsdag.

I 2016 iværksatte Australien en undersøgelse af landets specialstyrkers opførsel i Afghanistan mellem 2005 og 2016. Det skete i kølvandet på beskyldninger fra lokale medier om drab på ubevæbnede mænd og børn.

- På vegne af den australske forsvarsstyrke undskylder jeg dybfølt og uforbeholdent over for befolkningen i Afghanistan for enhver forseelse begået af australske soldater, siger general Angus John Campbell ifølge nyhedsbureauet AFP.

Generalen fortæller videre, at det australske forsvar anbefaler, at flere soldater bliver retsforfulgt på mistanke om krigsforbrydelser.

- Nogle patruljer tog loven i egne hænder, regler blev brudt, historier opdigtet, løgne fortalt og fanger dræbt, siger han videre ifølge AFP.

Forsvarschefen tilføjer, at de 23 hændelser er en "skamplet" på de væbnede styrker og på Australien.

- Denne skamfulde rapport omfatter påståede tilfælde, hvor nye patruljemedlemmer blev tvunget til at skyde en fange, således at den pågældende soldat kunne opnå sit første drab, siger general Angus John Campbell, der kalder praksissen for "frastødende".

Generalen opfordrer til, at æresmedaljer, der blev tildelt specialstyrker i Afghanistan mellem 2007 og 2013, bliver trukket tilbage.