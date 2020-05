Rapport: 132 civile blev ofre for USA's kamphandlinger i 2019

Det amerikanske militær dræbte 132 civile og sårede 91 andre i kamphandlinger verden over i 2019.

Hovedparten af de civile ofre var i Afghanistan, hvor 108 blev dræbt og 75 såret.

I Irak og Syrien tog Pentagon skylden for drab af 22 civile og 13 sårede. I Somalia mistede to civile livet, mens en enkelt blev såret.

Menneskeretsorganisationen Amnesty International, som overvåger konflikter, mener, at Pentagon "fortsat" sætter tallet for civile ofre for lavt.

- Baseret på steder, hvor vi har foretaget omfattende og grundige undersøgelser, sætter det amerikanske militær fortsat tallet for civile dræbt og såret i amerikanske angreb alt for lavt, siger Daphne Eviatar, der er programdirektør for Amnestys afdeling i USA, ifølge Reuters.

En opgørelse fra overvågningsgruppen Airwars viser, at alene i de første seks måneder af 2019 mistede mellem 416 og 1030 civile livet i Syrien i luftangreb udført af den USA-ledede koalition, som bekæmper Islamisk Stat.