Rapper modtager Pulitzer som første ikke-klassiske musiker

Pulitzerprisen er en amerikansk journalistik-, litteratur- og musikpris, der uddeles årligt.

Prisen, der administreres af Columbia University i New York City, blev grundlagt af den ungarsk-amerikanske journalist og avisudgiver Joseph Pulitzer og blev første gang uddelt i 1917.

Prisen er en af de mest prestigefyldte i amerikansk kulturliv.

En gang var komitéen bag prisen så restriktiv, at dens rådgivende bestyrelse afviste at give en Pulitzer til jazzlegenden Duke Ellington. Det nærmeste fortilfælde til Kendrick Lamar skal findes i 2008, da Bob Dylan modtog en hæders-Pulitzer.

Selv om den 30-årige rapper fra Compton, Californien, næppe har brug for hjælp til at sælge album, øger Pulitzerprisen ofte salget blandt modtagende forfattere, dramatikere og musikere.

Inden for det journalistiske felt går prisen i år til The New York Times og The Washington Post, der modtager den for bedste nationale journalistik.

Det gør de for deres arbejde med at efterforske og belyse den igangværende efterforskning af kontakten mellem præsident Donald Trumps kampagne og russiske embedsmænd.

The New York Times modtager også Pulitzerprisen for bedste public service sammen med mediet The New Yorker.

Det gør de for deres artikler om MeToo-bevægelsen, som medierne var med til at starte med deres kritiske artikler om filmproducenten Harvey Weinstein.