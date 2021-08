Raketter rammer landingsbane i lufthavn i Afghanistan

Der er ingen meldinger om tilskadekomne, men to raketter slog ned på en start- og landingsbane. Det oplyser lufthavnens direktør, Massoud Pashtun, til nyhedsbureauet AFP.

Lufthavnen i Kandahar i det sydlige Afghanistan har natten til søndag dansk tid været mål for et raketangreb.

Afghanske regeringsfolk oplyser, at det har været nødvendigt at indstille alle flyvninger til og fra lufthavnen på grund af angrebet, som har beskadiget landingsbanen.

Oprørsbevægelsen Taliban har taget skylden for det.

- Lufthavnen i Kandahar blev angrebet af os, fordi fjenden bruger den som et knudepunkt til at udføre luftangreb mod os, siger en talsmand for bevægelsen til nyhedsbureauet Reuters.

Beskydningen kommer, samtidig med at Taliban-bevægelsen fortsætter en offensiv, der blev indledt, nogenlunde samtidig med at USA og dets allierede i foråret begyndte at trække deres soldater hjem fra Afghanistan.

Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, var mål for et angreb 20. juli, da mindst tre raketter slog ned tæt på præsidentpaladset. Det skete, kort før præsidenten skulle holde en tale.

Lørdag blev der meldt om kampe mellem Taliban-oprøre og regeringssoldater. De to sider forsøger begge at sikre sig kontrollen med to provinshovedstæder.

I den sydlige Helmand-provins er der kampe i flere distrikter i og omkring byen Lashkar Gah. Det oplyste lokale embedsmænd ifølge nyhedsbureauet dpa tidligere i denne uge.

Taliban indledte en offensiv mod byen for fire dage siden.

Luftangreb har ramt et privat hospital, hvor Taliban var trængt ind for at få behandlet sårede krigere. Hospitalet blev ødelagt, oplyste provinsens sundhedsdirektør.

I en anden provins, Herat i det vestlige Afghanistan, kæmper Taliban og regeringshæren kun nogle få kilometer uden for hovedstaden, der også hedder Herat.