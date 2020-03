Raketter rammer igen base i Irak med udenlandske soldater

To raketter har ramt en base i Irak, hvor der er stationeret Nato-soldater og allierede af USA.

Det er tredje gang inden for en uge, at der er et angreb af den art. Det oplyser Iraks hær.

Raketterne ramte basen Besmaya syd for hovedstaden Bagdad mandag aften. Der er ingen meldinger om døde eller sårede.