Raketangreb på base i Irak: Udsendte danskere er uskadte

Al-Asad-luftbasen i Irak blev tidligere onsdag angrebet med raketter.

Luftbasen, der blandt andet huser et dansk helikopterbidrag, ligger i den vestlige Anbar-provins.

Der er ingen tilskadekomne danske soldater som følge af angrebet, oplyser Forsvaret på Twitter.

Der er aktuelt 57 danskere på basen, oplyser Forsvarets Operationscenter.

Det danske personel opererer to helikoptere, der støtter forsvarsalliancen Natos træningsmission i landet.

Mindst 14 raketter blev ifølge nyhedsbureauet Reuters affyret mod basen.

En talsmand for forsvarsalliancen har ifølge Reuters oplyst, at to personer på basen blev såret ved angrebet.

Ud over de danske soldater er der også amerikanske og norske soldater på al-Asad-basen.

Ingen norske soldater er kommet noget til, oplyser en norsk forsvarskilde til nyhedsbureauet NTB.

Danmark overtog i november 2020 ledelsen af Natos træningsmission i Irak og skal lede missionen frem til midten af 2022.

Opgaven for missionen er at hjælpe med at omstille landets militære infrastruktur og oplære irakiske sikkerhedsstyrker til at dæmme op for terrorisme fra militante bevægelser.

Den samlede mission består af op mod 500 stabsofficerer, rådgivere og støttepersonel fra allierede Nato-lande samt Australien, Finland og Sverige.

Al-Asad-luftbasen i Irak har tidligere været mål for angreb. 3. marts i år blev 13 raketter affyret mod basen.

Sikkerhedskilder oplyste dengang ifølge nyhedsbureauet AFP, at en civil person blev dræbt.

24. maj besøgte den danske forsvarsminister Trine Bramsen (S) basen.

Få timer senere blev en raket skudt mod basen. Ingen kom til skade, oplyste en talsmand for den internationale koalition dengang ifølge Reuters.

Der er ikke umiddelbart nogen, der har taget skylden for onsdagens angreb.

Militser, der har støtte fra Iran, har flere gange tidligere sendt raketter mod den store luftbase.

Angrebene tog til, efter at USA i januar sidste år likviderede den iranske general Qassem Soleimani tæt ved Bagdads lufthavn.