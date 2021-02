Radiovært med stor stemme på USA's højrefløj er død

Limbaugh var en profil inden for amerikansk, konservativ taleradio og sikrede sig herigennem både mange støtter og modstandere.

I forbindelse med Donald Trumps State of the Union-tale i 2020 blev Limbaugh tildelt den prestigefyldte Presidential Medal of Freedom. Det er den højeste udmærkelse til civilpersoner i USA.

Det var daværende førstedame Melania Trump, der hængte medaljen om Limbaughs hals, mens Donald Trump hyldede Limbaugh som "en særlig mand, der er elsket af millioner af amerikanere".

Samtidig kunne enkelte demokrater høres udbryde "åh nej" i baggrunden - et tydeligt eksempel på Limbaughs evne til at dele vandene.

Limbaugh kom blandt andet galt af sted, da han i 2006 under en filmet optagelse af sit radioprogram gjorde nar af den politisk aktive skuespiller Michael J. Fox. Han simulerede skuespillerens rystende bevægelser, der skyldes Parkinsons sygdom. Det gav smæk fra flere sider.

Limbaughs udsendelser blev sendt på mere end 600 radiostationer på tværs af USA. Her langede han ofte ud efter venstrefløjens mærkesager såsom global opvarmning og reformer inden for sundhedsområdet.