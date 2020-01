Larissa Amir forlader her et hospital i Jerusalem i 2007 med sin nyfødte søn. Barnets far er morderen Yigal Amir. Hun er ortodoks jøde og indvandret til Israel fra Rusland. Hun giftede sig med Amir i 2004.

Rabins morders familie går ind i politik

Yigal Amir er fængslet på livstid i Israel for drabet på premierminister Yitzhak Rabin i 1995. Nu har hans kone dannet et politisk parti for at få ham løsladt.

Ved valg i den jødiske stat er der ofte mange partier med særinteresser, men ved næste parlamentsvalg den 2. marts vil der på stemmelisterne stå et parti, som meget utraditionelt udelukkende sigter på at få løsladt en morder fra fængslet.

Vælgerne i Israel har fået et politisk parti, der også efter israelske forhold er noget ud over det sædvanlige.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her