Rådgivere: Trump ville give folk håb om normalitet til påske

Da USA's præsident, Donald Trump, tirsdag talte om en genåbning af dele af samfundet til påske, var det i højere grad et forsøg på at give folk håb end en plan.

Rådgiver i Det Hvide Hus Kellyanne Conway siger på et pressemøde:

- Jeg tror, at præsidenten ved at snakke om påske gav folk en hel masse forhåbninger og i bund og grund fortalte os, at det ikke vil vare for evigt, og at vi vil se, hvad der sker med tiden, siger Conway.

Tirsdag sagde Trump ellers, at en fortsat lukning vil kunne ødelægge landet.

- En masse mennesker er enige med mig. Vores land er ikke bygget til at lukke ned. Man kan ødelægge et land ved at lukke det, sagde han i et interview med Fox News.

I øjeblikket er mange amerikanere sendt hjem fra deres arbejde for at mindske risikoen for smittespredning.

Derudover er der indført forskellige restriktioner, blandt andet i forhold til afstanden til andre mennesker og større forsamlinger.

Står det til Trump, så vil han ikke have noget imod, at amerikanerne kan vende tilbage til deres arbejdspladser omkring påske. Det vil sige omkring 12. april.

- Jeg ville elske at se selskaberne åbne omkring påske, sagde Trump.

Anthony Fauci, direktøren for USA's nationale sundhedsinstitutter (NIH), manede til gengæld til besindighed efter den udmelding og har efter eget udsagn nu talt med præsidenten.

- Jeg tror, at det, som præsidenten forsøgte at gøre, var at give en prognose, som vi kunne stræbe efter, og som kunne give folk håb, siger Fauci torsdag på CNN ifølge Daily Mail.

- Men han lytter til os, når vi siger, at vi virkelig er nødt til at evaluere situationen på ny hele tiden, og at enhver beslutning, vi tager, må være baseret på data.

- Det, vi har nu, er en situation, hvor smittetilfældene i dag er markant højere end i går, og den næste dag stiger de også på dramatisk vis, så det er ikke nu, vi skal rulle tiltagene tilbage, siger Fauci.

USA overhalede sent torsdag aften dansk tid Kina i antallet af personer, der er konstateret smittet med coronavirus. Her var der 82.404 smittetilfælde.

Særligt New York City, delstaten Washington og Los Angeles er ramt af smittespredning, og bekymringen for antallet af sengepladser stiger.

Trump nedtonede længe virussets alvor, inden han annoncerede en række tiltag.