R. Kelly udnyttede status til sex i årtier

Det har den amerikanske sanger og manden bag megahittet "I Believe I Can Fly", R. Kelly, om nogen måttet sande.

Højt at flyve, dybt at falde.

R. Kelly med det borgerlige navn Robert Sylvester Kelly blev dømt for, at han i årtier stod i spidsen for en ring af mennesker, der gennemførte menneskehandel med seksuelt motiv.

I løbet af sin 25 år lange karriere udnyttede R. Kelly sin rigdom og berømmelse til at lokke mindreårige piger såvel som drenge og kvinder til sex, konkluderede nævningetinget, der havde voteret siden fredag.

Først til maj vil sangerens straf blive kendt. Han risikerer fængsel på livstid.

Selv har R. Kelly nægtet sig skyldig i alle ni anklagepunkter.

Et af punkterne drejede sig om et tilfælde af afpresning, mens de otte andre handlede om transport af personer over statsgrænser med prostitution for øje.

Vidner har beskrevet, hvordan de håbede, at R. Kelly kunne være med til at kickstarte deres karriere. Men de fandt hurtigt ud af, at han krævede, at de gjorde præcis, hvad han sagde og straffede dem, hvis de ikke gjorde.

Et vidne har også fortalt, hvordan hun håbede at lave et interview med ham. I stedet låste han hende inde i to dage uden mad og vand, inden han udsatte hende for overgreb.

R. Kelly sad med bøjet hoved, da nævningetinget afsagde sin kendelse.

Ude foran retssalen i New York havde tilhængere af musikeren ellers forsøgt at opmuntre R. Kelly.

Her stod en gruppe af mennesker, primært kvinder, med skilte og jublede af R. Kellys advokater og buhede af anklagerne.

- De vil ikke lade en sort mand vinde, stod der på et af skiltene med hashtagget #FreeRKelly - på dansk "Befri R. Kelly".

Sagen har allerede haft store konsekvenser for musikeren.

Hans musik er stort set forsvundet fra radioen, han er blevet droppet af sit pladeselskab, RCA, og store musikere som Lady Gaga, Céline Dion og Chance the Rapper har trukket musik tilbage, som de har lavet med ham.

R. Kelly er dog stadig at finde på diverse streamingtjenester, hvor han har haft stabile lyttertal ifølge musiksporingstjenesten MRC med cirka fem-seks millioner afspilninger om ugen fra 2017 til 2021.

Sagen begyndte at rulle for alvor med dokumentaren "Surviving R. Kelly" i januar 2019. Den skildrede kvinders rystende oplevelser med sangeren.

Producenterne bag dokumentaren skrev mandag i en erklæring, at de kvinder, der har stået frem i forbindelse med sagen, er modige og tapre.

- Vi roser de overlevende for deres mod til at stå frem og dele deres historier. Uanset hvad dommen er, har de åbnet op for vigtige samtaler om seksuelt misbrug, skrev producenterne.

Deveraux Cannick, der er en af R. Kellys advokater, sagde efter mandagens retsmøde til journalister uden for retsbygningen, at forsvarsholdet er "skuffet" over kendelsen.

R. Kelly er også tiltalt for besiddelse af børneporno. Denne sag skal afgøres ved en domstol i Chicago.