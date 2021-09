R. Kelly kendt skyldig i alle anklager i sag om menneskehandel

Siden fredag har nævningetinget voteret.

Det er endnu uvist, hvad straffen til R. Kelly - der har det borgerlige navn Robert Sylvester Kelly - bliver.

Strafudmålingen finder sted 4. maj næste år.

R. Kelly er dømt skyldig i alle ni anklager.

Det drejer sig om et tilfælde af afpresning og otte tilfælde, hvor han har transporteret personer over statsgrænser med prostitution for øje.

Han er dømt for, at han i årtier stod i spidsen for en ring af mennesker, der gennemførte menneskehandel med seksuelt motiv.

Anklagere har sagt, at R. Kelly udnyttede sin berømmelse og karisma til at rekruttere ofre.

Vidner har beskrevet, hvordan de håbede, at R. Kelly kunne være med til at kickstarte deres karriere, men at de hurtigt fandt ud af, at han krævede, at de gjorde præcis, hvad han sagde og straffede dem, hvis de ikke gjorde.

Et vidne har også fortalt, hvordan hun håbede at lave et interview med ham. I stedet låste han hende inde i to dage uden mad og vand, inden han udsatte hende for overgreb.

R. Kelly sad med bøjet hoved, da nævningetinget afsagde dets kendelse. Han var desuden iført et hvidt mundbind.

Deveraux Cannick, der var en af R. Kellys advokater, har efter dagens retsmøde sagt til journalister uden for retsbygningen, at forsvarsholdet var "skuffet" over kendelsen.

Nævningetinget bestod af syv mænd og fem kvinder.

R. Kelly er også tiltalt for børneporno og obstruktion. Sager, der skal afgøres ved en domstol i staten Chicago.

Mange af beskyldningerne mod sangeren var en del af dokumentaren "Surviving R. Kelly", der udkom i januar 2019.

Musikeren har vundet en Grammy i 1996 for megahittet "I believe I can fly".