Qatar vil ændre omstridte regler for udenlandske arbejdere

Den nye aftale kan blive epokegørende i kampen for at skabe bedre forhold for arbejdere fra fattige lande. Ofte udnyttes de og tvinges til at arbejde under slavelignende forhold i regionen.

Muligheden for at ophæve reglerne om det omstridte exit-visum er opstået, ved at Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO, har åbnet et kontor i Qatars hovedstad, Doha. Det er sket i henhold til en aftale om reformer af arbejdsmarkedet forud for fodbold-VM i Qatar i 2022.

- Vi er ved at undersøge de sidste detaljer om exit-visum, og vi venter en aftale inden for to uger, siger Sharan Burrow, som er generalsekretær i fagbevægelsens internationale sammenslutning, International Trade Union Confederation.

Det menes, at omkring to millioner udlændinge arbejder i Qatar. Landet er kommet under internationalt pres for at rette op på mange forskellige forhold forud VM-værtskabet.

Qatar siger, at landet hver uge bruger tre milliarder kroner på nye infrastrukturprojekter i forberedelserne til VM om fire år.

Arbejdsministeren i Qatar, Issa Saad al-Jafali al-Nuaimi, som klippede snoren ved indvielsen af ILO's nye kontor, siger, at der er taget endnu et skridt fremad, som skal sikre, at Qatar får et arbejdsmarkedssystem, som afspejler de bedste globale traditioner.

Doha og ILO har underskrevet en aftale om et treårigt program om teknisk samarbejde om arbejdsmarkedsreformerne.

Rapporter fra blandt andet Amnesty International har tidligere afdækket slavelignende forhold i Qatar, hvor arbejdere på de forskellige projekter til tider har arbejdet under livsfarlige forhold.

Det har tidligere været fremme, at migrantarbejderne har måttet arbejde i op til 12 timer i op til 50 graders varme uden adgang til drikkevand eller mad.