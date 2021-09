Qatar venter genåbning af Kabul-lufthavn en af de næste dage

Qatar arbejder sammen med Tyrkiet og Taliban om at få lufthavnen i Afghanistans hovedstad, Kabul, op at køre igen.

Lufthavnen, der dannede ramme om USA og andre landes kaotiske evakuering fra Afghanistan efter Talibans magtovertagelse, er ikke umiddelbart i brug.

Meget af lufthavnens infrastruktur er beskadiget eller ødelagt.

- Vi arbejder meget hårdt og er fortrøstningsfulde i forhold til, at vi snarest muligt kan få den i gang igen, siger Qatars udenrigsminister.

- Forhåbentlig vil vi i løbet af de næste få dage høre nogle gode nyheder.

Et teknisk hold fra Qatar landede i lufthavnen i Kabul onsdag.

Det var det første fly siden evakueringsindsatsens afslutning mandag kort før midnat.

En kilde med kendskab til sagen oplyser, at målet er at genoptage flyvninger, så nødhjælp kan komme ind, og evakueringer af tilbageværende kan genoptages.

Indenrigsflyvninger kan muligvis genoptages fredag. Det melder den Doha-baserede tv-kanal Al Jazeera torsdag ifølge Reuters med henvisning til en anonym afghansk embedsmand inden for luftfart.

Udenrigsflyvninger vil tage "noget tid", lyder det.

Over 123.000 afghanere og udlændinge blev evakueret via Kabuls lufthavn under den store indsats. Men der er stadig mange, som ønsker at komme ud.

Indsatsen i forhold til at få lufthavnen op at køre finder sted samtidig med, at Taliban meldes meget tæt på at danne en egentlig regering i Afghanistan.

To anonyme Taliban-kilder venter, at der bliver offentliggjort en ny regering fredag efter eftermiddagsbønnen.

På pressemødet i Doha er Qatars udenrigsminister ledsaget af den britiske udenrigsminister, Dominic Raab.

Han siger, at briterne ikke vil anerkende Taliban i en "umiddelbar fremtid".

- Vores førsteprioritet er at sikre, at tilbageværende britiske statsborgere kan komme sikkert ud, men også afghanere, som har arbejdet for Storbritannien, og andre, som er i fare, siger Raab.