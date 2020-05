Putins talsmand er testet positiv for coronavirus

Peskov siger til nyhedsbureauet Interfax, at han senest mødte Putin for en måned siden.

Ruslands præsident Vladimir Putins talsmand, Dmitrij Peskov, oplyser tirsdag, at han er testet positiv for det nye coronavirus.

- Ja, jeg er syg. Jeg bliver behandlet, siger Peskov.

Andre talsmænd for styret i Kreml siger, at der bliver gjort meget for at beskytte Putins helbred. Den russiske leder har den bedste lægehjælp i Rusland til rådighed, lyder det.

Putin har i en periode arbejdet fjernt fra sit residens uden for Moskva, og han holder mange møder digitalt.

Præsidenten mødtes dog tirsdag personligt med Igor Setjin, topchefen i oliegiganten Rosneft.

Blandt de smittede i Rusland er også landets premierminister, Mikhail Misjustin, som er trådt tilbage i en periode som følge af sygdommen.

Også landets kulturminister, Olga Ljubimova, blev testet positiv tidligere på måneden. Det gælder også en bygningsminister, Vladimir Jakusjev, og en af dennes viceministre.

Russiske fabriks- og byggearbejdere vendte tirsdag tilbage til arbejdet trods fortsat store stigninger i antallet af coronatilfælde.

Rusland har nu har verdens næsthøjeste antal af bekræftede coronavirustilfælde, viser en optælling foretaget af det franske nyhedsbureau AFP.

I Rusland er over 232.000 registreret smittet med corona, viser officielle tal. Det er kun overgået af USA. Det kan dog være vanskeligt at sammenligne smittetal lande imellem, da det også afhænger af, hvor mange der testes.

Mandag sagde Putin, at myndighederne havde bremset sygdommen, og at visse restriktioner nu lempes.

Det russiske nyhedsbureau Tass skriver, at produktionen af testudstyr til coronatest er optrappet, og der nu er udstyr til at foretage op til tre millioner test om ugen.

- Der foretages nu tre millioner test i Rusland om ugen, siger lederen af forbrugerorganet Rospotrebnadsor, Anna Popova.

Hun siger samtidig, at over 40 procent af de patienter, som er blevet smittet med Covid-19 i Rusland, har fået sygdommen ved at være i tæt kontakt med smittede.