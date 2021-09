Putins støtter står til stålfast valgsejr

Det oplyser Ruslands valgkommission ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dermed er Forenet Rusland sikker på at få flertal i Dumaen, der er parlamentets underhus og har 450 pladser.

Halvdelen af mandaterne bliver fordelt via partilister. Resten af pladserne går til de kandidater, der får flest stemmer i enkeltmandskredse.

Og allerede da 50 procent af stemmerne var talt op, havde Forenet Ruslands kandidater vundet i 85 procent af enkeltmandskredsene.

Selv om det er en overbevisende sejr, er det en lille tilbagegang i forhold til sidste parlamentsvalg. Ved valget i 2016 fik partiet således lidt over 54 procent af de russiske stemmer.

14 partier stillede op ved det russiske parlamentsvalg i weekenden. Valget forløb over tre dage og sluttede søndag i det enorme land, der strækker sig over 11 tidszoner.

Forenet Rusland var under alle omstændigheder klar favorit til at vinde. Partiet støtter præsident Vladimir Putin i et og alt.

Partiets beskedne tilbagegang skyldes ifølge Reuters formentlig diskussioner om forringede levevilkår i Rusland og beskyldninger om korruption i toppen af det russiske samfund.

Derudover menes det at have spillet en rolle, at støtter til den fængslede oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj har opfordret kritikere af præsident Putin til at stemme taktisk.

Vælgerne blev opfordret til at stemme på de partier og kandidater, der i de enkelte kredse havde de bedste chancer for at slå Forenet Rusland.

I mange tilfælde blev kritikere opfordret til at stemme på Kommunistpartiet.

Netop Kommunistpartiet bliver ifølge det foreløbige resultat næststørst i parlamentet med cirka 20 procent. Det er en fremgang fra 13,3 procent ved valget for fem år siden.

Navalnyjs egen bevægelse var på forhånd bandlyst ved det russiske valg, ligesom hans tilhængere blev afskåret fra at stille op til valget.

En app, som Navalnyjs tilhængere håbede kunne samle oppositionen, blev fredag fjernet af Google og Apple.

Det skete efter pres fra den russiske regering.

Ingen repræsentanter for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) var til stede for at bevidne, om valget gik rigtigt til.

OSCE har ikke kunnet komme overens med den russiske regering om at sende observatører til landet.