Putins støtter sejrer i udskældt valg

For kritikere af præsident Vladimir Putin fik valget derfor ingen lykkelig afslutning. Dels stod det hurtigt klart, at partiet Forenet Rusland, der støtter Putin ubetinget, ville blive valgets klare vinder.

Anklager om stemmesnyd og andre ufine metoder hænger som en mørk sky over Rusland efter weekendens parlamentsvalg i det enorme land.

Derudover stod oppositionen tilbage med en oplevelse af, at valget ikke var forløbet på ordentlig vis. Samme indtryk har observatører uden for Rusland. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Mandag eftermiddag valgte EU at sætte foden ned og offentligt fordømme det politiske klima i Rusland i tiden op til parlamentsvalget.

Ifølge EU's udenrigspolitiske talsmand, Peter Stano, har Putins politiske modstandere været udsat for egentlige skræmmekampagner.

- Det, vi har set op til valget, var en atmosfære af intimidering af alle kritiske og uafhængige stemmer, lød det fra Peter Stano.

Med 74 procent af stemmerne talt op først på dagen mandag stod Forenet Rusland til at få næsten 49 procent af alle stemmer.

Under optællingen stod det tidligt klart, at partiet - på grund af valgteknik - var sikker på at få flertal i Dumaen. Dumaen er parlamentets underhus.

Selv om Forenet Rusland har fået en overbevisende sejr, er det en lille tilbagegang i forhold til sidste parlamentsvalg. Ved valget i 2016 fik Putins trofaste støtter lidt over 54 procent af de russiske stemmer.

14 partier stillede op ved parlamentsvalget i weekenden. Det forløb over tre dage og sluttede søndag.

Den fængslede oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj opfordrede inden valget kritikere af præsident Putin til at stemme taktisk.

Vælgerne blev opfordret til at stemme på de partier og kandidater, der i de enkelte kredse havde de bedste chancer for at slå Forenet Rusland.

I mange tilfælde blev kritikerne opfordret til at stemme på Kommunistpartiet.

Netop Kommunistpartiet stod mandag til at blive næststørst i parlamentet med cirka 20 procent af stemmerne. Det er en fremgang fra 13,3 procent ved valget for fem år siden.

Navalnyjs egen bevægelse var på forhånd bandlyst ved valget. Og hans tilhængere blev afskåret fra at stille op.

En app, som ifølge Navalnyjs tilhængere skulle samle oppositionen, blev fredag fjernet af Google og Apple.

Det skete efter pres fra den russiske regering.

Ifølge Google havde den russiske regering truet med at fængsle it-gigantens ansatte i Moskva. Det ville ske, hvis ikke Google fjernede appen.

Ingen observatører fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) var til stede ved valgstederne i Rusland.

OSCE har ikke kunnet komme overens med den russiske regering om at sende observatører. Men meldinger fra lokale valgobservatører i Rusland har affødt bekymring i EU.

- Der var ingen international uafhængig observation. Så det er meget svært at se, hvordan valget blev gennemført.

- Men vi har hørt fra flere uafhængige, lokale observatører, som melder om mange uregelmæssigheder under valget, siger EU-talsmand Peter Stano.