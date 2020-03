Putins provestlige holdninger har gradvist ændret sig

Da han i august 1999 blev udnævnt til premierminister, var han stort set et ukendt navn blandt vælgerne, skriver den britiske avis The Independent.

- Men i stedet, 20 år senere, er Putin her stadig. I løbet af disse to årtier har den unge og farveløse KGB-bureaukrat fra Sankt Petersborg sat sit aftryk på næsten alle områder i det russiske samfund, skriver avisen.

Putin havde før sit indtog i politik gjort karriere i KGB, som var Sovjetunionens statssikkerhedstjeneste.

Hans vej til præsidentposten blev banet af Boris Jeltsin, som var Ruslands præsident i slutningen af 1990'erne.

Nytårsaftensdag 1999 meddelte den på det tidspunkt upopulære og alkoholiserede Jeltsin, at han ville trække sig.

I stedet udråbte han premierminister Putin som "fungerende præsident" frem til et lynvalg i marts 2000, som Putin vandt.

I de første år ved magten så Putin op til vestlige ledere, skriver Al Jazeera.

Han tilbød på eget initiativ at bidrage til USA's militære offensiv i Afghanistan, og i 2000 fortalte han USA's daværende præsident, Bill Clinton, at Rusland burde være medlem af forsvarsalliancen Nato.

Men vestlige statsledere betragtede ifølge Al Jazeera aldrig Putin som ligeværdig, og det forandrede ham gradvist.

The Independent fremhæver også, at Putin i sin regeringstid har bevæget sig gennem mindst to idélogiske faser. Den første med provestlige holdninger og reformer rettet mod at skabe en fri markedsøkonomi varede til omkring 2007.

Senere tog idéer om "suverænitet" over, og Rusland begyndte at lægge afstand til den vestlige verden. Mest kontroversielt i 2014, da Rusland annekterede den ukrainske halvø Krim trods protester fra verdenssamfundet.

- Folk tror, at hvis du kun har én præsident, så har du kun en politik. Sådan er det ikke. Putins første periode som præsident har intet til fælles med den nuværende, siger Gleb Pavloskij, en politisk konsulent, som arbejdede i Kreml i de første 12 år af Putins styre, til The Independent.

I Rusland deler Putin vandene. Enten er folk svorne tilhængere eller også foragter de ham.

- Han er Rusland bedste leder i flere århundreder, har chefen for det statsstøttede medie RT således sagt ifølge Al Jazeera.

Den 21-årige Jegor Zhukov, der blogger kritisk om russisk politik, har det modsatte syn.

- Styret tøver aldrig med at ødelægge livet for de mennesker, som oprigtigt forsøger at gavne fædrelandet, sagde han i december ved en domstol i Moskva, som havde idømt ham tre års fængsel for at have deltaget i en protest mod Putin.