Putins grundlovsforslag: Rusland kan aldrig afgive territorier

Enhver opfordring til at gøre det vil også blive gjort ulovlig.

Skuespiller Vladimir Mashkov har været med i en forfatningsarbejdsgruppe nedsat af Kreml.

Han mener, at forfatningen kan sikre, at halvøen Krim - som Rusland annekterede fra Ukraine i 2014 - forbliver russisk, selv efter at Putin på et tidspunkt forlader sit embede.

Det samme gælder for øgruppen Kurilerne, som i årtier har været et stridspunkt mellem Rusland og Japan.

Ifølge britiske The Guardian lægges der generelt op til "en konservativ opdatering" af forfatningen.

Blandt andet nedfældes det, at et ægteskab indgås mellem en mand og en kvinde.

Herudover bliver Rusland udpeget som Sovjetunionens efterfølger, russernes "tro på Gud" nævnes direkte, og den "historiske sandhed" om Sovjetunionens rolle skal sikres for eftertiden, fastslås det i udkastet til dokumentet ifølge den britiske avis.

Putin har gentagne gange beklaget sig over Vestens forsøg på at "genskrive" historien.

Han mener, at Sovjetunionens store tab under Anden Verdenskrig ikke bliver anerkendt i tilstrækkeligt omfang, skriver AFP.

De seneste ændringer er endnu ikke offentligt meldt ud af Putin selv.

Men de er beskrevet til pressen af højtstående medlemmer af Dumaen, parlamentet i Ruslands hovedstad, Moskva. Det skriver flere internationale medier.

Der venter nu en folkeafstemning om reformerne, som er sat til 22. april.

Flere analytikere og kritikere har ifølge AFP set forfatningsændringerne som Putins indledende manøvrer til at fastholde sit greb om magten, når hans præsidentperiode udløber i 2024.

Reformerne vil give mere magt til parlamentet, heriblandt magten til at vælge en premierminister.

De vil styrke et rådgivende organ ved navn Statsrådet, som Putin muligvis kunne sætte sig selv i spidsen for.

Over 22.000 mennesker var denne weekend på gaderne i det centrale Moskva for at protestere mod reformerne.