Putins blev vaccineret med russisk Sputnik V-vaccine

Efter i flere måneder at have nægtet at svare på, hvilken vaccine han modtog, løftede Ruslands præsident, Vladimir Putin, sløret for svaret onsdag.

I det årlige tv-interview, hvor Putin svarer på spørgsmål fra seere, fortalte Putin, at det var den russiske covid-19-vaccine Sputnik V, som han er blevet stukket med.

Politiske ledere i andre lande har valgt at blive vaccineret for rullende kameraer, men der er ingen tv-billeder af vaccinationen af den russiske præsident.

Interviewet foregår på tv-stationen Rossiya 24, der udvælger spørgsmålene til præsidenten fra en bunke, som ifølge tv-stationen selv er på over 1,2 millioner spørgsmål.

Ud over præsidentens egen vaccination var et af de første spørgsmål, hvad han mener om krav om at blive vaccineret i forskellige dele af det russiske samfund.

Det svarer præsidenten, at han er imod. Men flere steder har regioner og storbyer indført egne krav om vaccination mod covid-19.

Ifølge avisen Moscow Times har bystyret i hovedstaden Moskva lavet en plan, der kræver, at 60 procent af alle i servicesektoren skal vaccineres inden for syv uger.

Da planen blev præsenteret tidligere i juni, havde under 20 procent af indbyggerne i Moskva fået første stik.

Flere andre steder i Rusland har de regionale myndigheder indført lignende krav, skriver Moscow Times.