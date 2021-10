Putinkritikeren Navalnyj modtager EU-pris for frihedskamp

EU-Parlamentet tildeler Sakharovprisen for tankefrihed til den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj.

Det oplyser den største gruppe i parlamentet, EPP, på Twitter onsdag.

EPP var blandt de grupper, der havde indstillet Navalnyj til prisen.

Navalnyj er i færd med at afsone en fængselsdom på to et halvt år. EPP opfordrer til, at han bliver løsladt.

- Hr. Putin, løslad Aleksej Navalnyj. Europa beder om hans - og alle andre politiske fangers - frihed, skriver EPP på Twitter.

EU-Parlamentets formand, David Sassoli, forklarer, hvorfor netop Navalnyj er endt som modtageren af prisen.

- Han har konsekvent kæmpet mod korruptionen under Vladimir Putins styre. Og gennem de sociale medier og politiske kampagner har Navalnyj bidraget til at afsløre overgreb og mobilisere støtte fra millioner af mennesker i hele Rusland. For dette blev han forgiftet og senere fængslet.

- Ved at tildele Sakharovprisen til Aleksej Navalnyj anerkender vi hans enorme personlige mod og gentager Europa-Parlamentets urokkelige støtte til hans øjeblikkelige løsladelse, udtaler han.

Med prisen, der uddeles en gang om året, følger et beløb svarende til 372.000 kroner. Prisen bliver overrakt på en samling i EU-Parlamentet 15. december.

Formålet med prisen er at give anerkendelse til enkeltpersoner, grupper og organisationer, som ifølge EU-Parlamentet har ydet et enestående bidrag til at beskytte tankefriheden.

Navalnyj blev nomineret til prisen af EPP og gruppen Renew Europe. I

Han er dømt og sidder fængslet i en sag, hvor han forsømte at melde sig ugentligt hos russisk politi. Han betegner selv sagen som politisk.

I en periode var han ude af stand til at melde sig, da han lå i koma på et tysk hospital efter et giftangreb, som han beskylder præsident Vladimir Putins styre for at stå bag.

Angrebet og den efterfølgende månedlange indlæggelse i Tyskland førte til, at en russisk domstol tidligere i år dømte ham for brud på betingelserne ved en tidligere betinget dom.

De øvrige nominerede til prisen var en gruppe afghanske kvinder og den bolivianske politiker Jeanine Áñes.

Det er parlamentets formand og lederne af de politiske grupper, der i sidste ende udpeger vinderen af prisen.

Sakharov-prisen er blevet uddelt siden 1988, hvor den gik til Sydafrikas mest kendte apartheidmodstander og senere præsident, Nelson Mandela.

Sidste år gik den til Hvideruslands opposition. Den går til personer eller organisationer, som kæmper mod intolerance, fanatisme og undertrykkelse og forsvarer menneskerettigheder og ytringsfrihed.

Prisen er opkaldt efter den afdøde russiske fysiker og borgerrettighedsforkæmper Andrej Sakharov.