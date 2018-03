Putin vil se USA's beviser for at retsforfølge hackere

Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger i et interview med amerikanske NBC News, at han skal se beviser, hvis han skal retsforfølge russere, som angiveligt har forsøgt at påvirke det amerikanske valg i 2016.

- Vi kan ikke slå til mod nogen, hvis de ikke har brudt russisk lovgivning, siger præsidenten i interviewet med den kendte journalist Megyn Kelly.

Kelly spørger derefter Putin, om han ikke anser hændelserne for at være et brud på russisk lovgivning.

- Jeg skal først se, hvad de har gjort. Giv os materiale, giv os informationer, svarer præsidenten.

Han siger videre, at der skal rettes henvendelser gennem officielle kanaler, hvis han skal reagere på beskyldningerne.

- Du må forstå, at det kræver en officiel forespørgsel. Det her skal igennem officielle kanaler, ikke gennem pressen eller gennem råben i Kongressen, siger Putin.

Russiske hackere er blevet beskyldt for at have forsøgt at påvirke valget i 2016 til præsident Donald Trumps fordel.

I USA er der flere undersøgelser i gang, der har til formål at slå fast, om der blev samarbejdet mellem Donald Trumps lejr og Rusland.

Vladimir Putin har før benægtet ethvert samarbejde. Det samme har Donald Trump.

I februar meddelte den særlige anklager i sagen om Rusland Robert Muellers kontor, at USA's myndigheder gennem en storjury har tiltalt 13 russere for indblanding i præsidentvalgkampen i 2016.

Også tre russiske selskaber er tiltalt.

De tiltalte beskyldes for at have brudt USA's lovgivning. Det skulle ske, for at de kunne udøve indflydelse på valget og den politiske proces.