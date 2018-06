Putin vil gerne have nyt topmøde med Trump

Det siger den russiske præsident natten til søndag dansk tid til journalister ved et møde i militæralliancen Shanghai Cooperation Organization i den kinesisk by Qingdao.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, vil ikke have noget imod at sætte den amerikanske præsident, Donald Trump, stævne til et topmøde - muligvis i Østrig.

Ifølge Vladimir Putin er det eneste til hinder for et møde med Donald Trump grønt lys fra den amerikanske modpart. Den russiske præsident har noteret sig, at Trump er bekymret for en fornyet "oprustning".

Derfor ser Putin grund til at mødes og diskutere situationen med Donald Trump. Putin noterer sig, at blandt andet Østrig har tilbudt at afholde topmødet.

Forud for Putins kommentarer har amerikanske medier ifølge nyhedsbureauet AP bragt historier om, at ansatte i Det Hvide Hus er gået i gang med at stable et nyt topmøde på benene.

Mødet i Shanghai Cooperation Organization, der er en sikkerhedsalliance mellem blandt andet Kina, Rusland og Indien, faldt sammen med et topmøde i G7 med syv af verdens største demokratiske økonomier.

Rusland var indtil 2014 medlem af, hvad der dengang hed G8, indtil landet blev smidt ud på grund af annekteringen af halvøen Krim.

Donald Trump har givet udtryk for, at det måske snart er på tide at lukke Rusland ind i selskabet igen. Han har blandt andet sagt, at Rusland vil være "et aktiv" for samlingen af store økonomier.

Andre steder i G7-selskabet er modstanden mod Rusland stadig stor. Blandt andet hos Storbritannien, der har anklaget Rusland for at forgifte en tidligere russisk spion på britisk jord.

Kritikken giver Ruslands præsident ikke meget for.

- Det er på tide at stoppe med al den sludder og håndtere de reelle problemer, lød Putins kommentar søndag til kritik fra G7-landenes.