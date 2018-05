Putin stopper som præsident efter denne periode

Den russiske præsident, Vladimir Putin, slår fast, at han agter at efterleve Ruslands forfatning og ikke forsøge at blive på præsidentposten, når hans nuværende periode udløber i 2024.

Til den tid vil han have været præsident i to perioder i træk, og forfatningen siger, at man så ikke kan fortsætte i en tredje periode umiddelbart efter.