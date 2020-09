Putin støtter Lukasjenkos plan for at løse hviderussisk krise

- Jeg er sikker på, at når man tager din erfaring i betragtning, så vil et arbejde i den retning blive organiseret på højeste niveau og tillade, at landets politiske system udvikles til nye højder, siger Putin.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger efter et møde i den russiske ferieby Sotji, at han er "sikker" på, at præsident Aleksandr Lukasjenko vil løse den politiske krise i Hviderusland.

Mødet i Sotji finder sted, dagen efter at 100.000 mennesker søndag samlede sig i Hvideruslands hovedstad, Minsk, for at kræve Lukasjenkos afgang. Det er femte weekend i træk, hvor der er store protester mod styret.

Demonstranterne mener, at Lukasjenko svindlede med sidste måneds præsidentvalg. Det skulle forhindre oppositionens ledende kandidat i at indtage præsidentposten.

Lukasjenko har været præsident i 26 år og har ledet sit land på gammelkommunistisk vis.

Der var på forhånd talrige gisninger om, hvad Lukasjenko ønskede at få ud af et møde med Putin. Og hvad Putin selv ønskede at få ud af det.

Putin har under deres møde fortalt Lukasjenko, at Rusland vil yde Hviderusland et lån på 9,4 milliarder kroner, skriver Reuters.

Han lover samtidig et tættere forsvarssamarbejde med Hviderusland og støtte til Lukasjenkos plan om en reform af sit lands forfatning.

Mange hundrede mennesker blev hårdhændet anholdt under søndagens demonstration i Minsk. Der er foreløbig ikke tegn på, at protesterne aftager.